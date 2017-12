'A bela dormente' do Russian Classical Ballet volve a Pontevedra

O Russian Classical Ballet volve en xaneiro a Pontevedra cun espectáculo de ballet que xa representou na cidade hai varios anos, o clásico de Pyotr Ilyich Tchaikovsky A bela dormente.

As representación terá lugar o próximo 3 de xaneiro no auditorio da sede de Afundación da rúa Augusto González Besada a partir das 20.30 horas e as entradas pódense adquirir na web Ataquilla.com.

A Russian Classical Ballet é unha compañía dirixida por Evgeniya Bespalova e formada por un elenco de bailaríns graduados polas escolas de danza de maior prestixio internacional como as de Moscova, San Petesburgo, Novsibirsk e Perm, cuxo obxectivo é o de preservar a tradición do ballet clásico ruso.

En Pontevedra xa representou clásicos como O Crebanoces ou O Lago dos Cisnes.

Baseado no conto A belle au bois dormant de Charles Perrault, este ballet considérase un dos máis emblemáticos da danza clásica. Os bailaríns Evgeniya Bespalova, no papel de Aurora, e Denis Karakashev como o Príncipe Desiré encabezan esta elegante produción con pezas como 'Rosa Adagio' e 'Grande Valse Villageoise', compostas por Tchaikovsky.