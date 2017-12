A compañía de Blanca Marsillach representa un musical sobre ecoloxía en centros escolares

Musical 'El Invisible Nikolaus' © Mónica Patxot

Este martes e mércores, os escolares do CEIP A Xunqueira 2 e do Manuel Vidal Portela puideron gozar da obra musical infantil 'El invisible Nikolaus', da compañía Varela Producións, a agrupación teatral da actriz Blanca Marsillach.

A obra ofrece a historia centrada no coidado do medio ambiente, co obxectivo de concienciar aos escolares sobre os riscos que corre a contorna se non se coida de maneira correcta. O vestiario dos personaxes foi confeccionado en Broadway e o espectáculo conta con sete cancións orixinais e un karaoke.

Os personaxes da historia entre os que se atopan un touro, unha pingüín e un esquilo amosan aos pequenos a necesidade de coidar da natureza e dos animais.

Este proxecto forma parte dunha colaboración entre a compañía de Blanca Marsillach e a Xunta de Galicia coa intención de fomentar o teatro social educativo.