Unha caída en Barajas obriga a aprazar o concerto de Josu de Solaun en Pontevedra

O pianista Josu de Solaun non puido ofrecer, tal e como tiña previsto, o seu concerto deste luns no Teatro Principal. A culpa, un inoportuno accidente sufrido no aeroporto de Barajas, en Madrid, xusto antes de coller o avión a Galicia.

Segundo informou a Sociedad Filarmónica de Pontevedra, organizadora do concerto, o músico sufriu unha caída nunhas escaleiras mecánicas do aeroporto e acabou con múltiples contusións.

Aínda así, De Solaun puido viaxar a Pontevedra, aínda que ao chegar á cidade e ante a agudización das dores, tivo que ser atendido no Hospital Quirón Salud Miguel Dominguez, onde non lle apreciaron lesións de gravidade.

Con todo, as fortes dores que sufría no ombreiro dereito e na rexión lumbar impedíronlle ofrecer o concerto.

A Sociedade Filarmónica de Pontevedra anuncia que o concerto, e unha vez de acordo co pianista, celebrarase no mesmo escenario, o Teatro Principal, o sábado día 30, ás 20:30 horas.

Josu de Solaun mantén o mesmo programa que ía ofrecer no concerto deste luns.