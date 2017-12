Cambios na venda de entradas para os espectáculos do Pazo da Cultura

Casa da Luz © Terras de Pontevedra

A concelleira responsable de Cultura, Carmen Fouces, anunciaba este luns que as entradas para as actividades e espectáculos do Pazo da Cultura poden adquirirse xa a través do seu web e do seu Facebook, ademais da plataforma de distribución dixital Ticketea.

Pero a principal novidade é que a partir do 15 de xaneiro de 2018 vai instalarse un punto de venda de entradas na Casa da Luz, na Praza da Verdura. Será un espazo aberto a diario para venda directa dos tickets.

Ao mesmo tempo, tamén vai manterse á venda na billeteira do propio Pazo antes das actividades.

Esta ampliación responde, segundo a concelleira, a "un proceso de mellora que fará que a xente estea máis ao tanto do que se programa e poda mercar comodamente sen ter que mudar de páxina. Tamén agardamos que teña maior impacto publicitario e onda expansiva".