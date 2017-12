O escritor Daniel Jándula presenta 'Tener una vida' en Pontevedra

Portada de 'Tener una vida' © Editorial Candaya

Despois de varios anos instalado na apatía, o protagonista da novela 'Tener una vida' decide marcharse ao outro extremo do mundo. Pero cando vai comezar a súa viaxe, perde o voo e comproba que o avión onde debía viaxar desaparece no mar sen que se teñan máis datos. Con este arranque, o escritor Daniel Jándula desenvolve unha historia sorprendente na que un buraco do salón da casa do protagonista cobra unha importancia crucial no argumento.

O autor malagueño, colaborador de revistas como Quimera, Ruta 66, Ritmos do mundo e Calidoscopio, está a obter moi boas críticas con este novo traballo literario e o vindeiro luns 18 visitará Pontevedra para presentar esta obra na Librería Paz.

O encontro no que explicará detalles sobre 'Ter unha vida' e asinará exemplares iniciarase ás 20.00 horas.