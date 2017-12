Música para aprender a cociñar con Mamá Cabra e 'Eu cociño, ti cociñas?'

O grupo de música infantil Mamá Cabra púxolle ritmo este domingo á programación do Culturgal, a Feira das Industrias Culturais de Galicia, cun concerto no auditorio do Pazo da Cultura no que presentaron o seu novo traballo, Eu cociño, ti cociñas?.

Trátase dun novo libro cheo da música e diversión habituais de Mamá Cabra que, ademais, pode considerarse o máis delicioso do grupo, pois está cheo de receitas e cancións para que os nenos deleiten aos maiores cos mellores sabores.

Batería, percusión tradicional, frautas e gaita, baixo eléctrico, acordeón, guitarra eléctrica e voz. Todos estes instrumentos son os que adoitan utilizar os músicos de Mamá Cabra e este domingo empregaron boa parte deles para trasladar aos asistentes ao Culturgal as súas novas propostas.