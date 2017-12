Empezamos a contar os días para o Salón do Libro!

Presentación do Salón do Libro no Culturgal © Pazo da Cultura Orbil en Culturgal 2017 © Pazo da Cultura

Orbil, a famosa mascota do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, paseouse este sábado polo recinto feiral con motivo do Culturgal, a Feira das Industrias Culturais de Galicia que, desde hai anos, serve tamén de presentación dos avances da programación do Salón. Este ano, ademais, a cita cultural serviu para empezar a pasar as follas do calendario ata a celebración do Salón entre os días 6 e 29 de abril de 2018.

O calendario tamén corre da conta do Salón, pois este ano a colaboración coa Deputación Provincial de Pontevedra permitiu editar un almanaque específico coas 11 ilustracións finalistas e a gañadora do certame internacional convocado para deseñar o cartel da edición 2018. Os exemplares xa están na rúa, precisamente, desde esta fin de semana, pois empezaron a repartirse no Culturgal.

A conta atrás comezou cunha presentación oficial do Salón a cargo da concelleira de Cultura de Ponteveda, Carmen Fouces, e do deputado provincial do ramo, Xosé Leal. A coordinadora do Salón, Eva Mejuto, e a gañadora do concurso e autora do cartaz da próxima edición, Ana Villegas, tamén particparon na presentación, esta última para recoller o cheque co premio.

A programación concreta da vindeira edición é aínda un segredo, pero Carme Fouces e Eva Mejuto prometeron un programa "ambicioso e suxerente para atraer tanto a público infantil coma mozo". Tan suxerente como o almanaque, que amosa as datas máis importantes da literatura infantil e xuvenil.

O Salón 2018 levará por lema 'Mulleres de Conto'. Fouces manifestou a ledicia de que entre os temas que se lle propuxeron aos centros colaboradores do Salón, fora este o que gañou por unanimidade. Ademais, agradeceu o traballo realizado polos seus predecesores no proxecto, pois esta será a súa primera edición como responsable de Cultura, e recordou que este ano é o da internacionalización.

Esta internacionalización levouse a cabo por dúas vías: a convocatoria do certame internacional para escoller o cartaz e a colaboración con México, que "é unha potencia cultural de primeira magnitude que conta cunha grande estructura de consumo da lectura e é tamén a plataforma latino-americana para lanzar cultura ao resto do continente".

Ana Villegas explicou que tivo "moi clara dende o principio a idea" para o cartaz. "Quixen facer unha homenaxe a mulleres que me inspiraran, non só ás escritoras, senón ás mulleres anónimas, lectoras e ás avoas que contan contos", indicou.