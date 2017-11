Trío Camilli, o futuro prometedor da música clásica, actúa no Teatro Principal

O Trío Camilli ofrecerá este xoves 30 ás 20.30 horas no Teatro Principal un concerto con pezas de Beethoven, Shostakovich e Brahms, dentro da programación elaborada pola Sociedade Filarmónica de Pontevedra.

Esta agrupación está considerada un dos tríos novos de maior proxección no ámbito europeo. Formado na Guildhall School of Music and Drama de Londres e no Prussia Cove International Musicians Seminar. Os seus compoñentes son Bartosz Woroch ao violín, Óscar Alabau ao violoncelo e Jean-Sélim Abdelmoula ao piano. Este trío obtivo o Premio Tillett Trust e en 2016 conseguía o Primeiro Premio do Concurso de Música de Cámara Monserrat Alavedra.

A Sociedade Filarmónica lembra aos afeccionados á música clásica que estean interesados en asistir que poden darse de alta como socios os días de concerto ou a través da web da Sociedade.