Belas Artes promove ‘Fugas e Interferencias’, o único congreso en España sobre performance

A segunda edición de 'Fugas e Interferencias' chegará entre o 30 de novembro e o 2 de decembro a Pontevedra e Santiago co obxectivo de realizar unha reflexión académica sobre unha disciplina que apenas conta con visibilidade e ofrecer performances no espazo urbano de Pontevedra, ademais doutras exposicións de arte en acción no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

Este xoves presentábase na Casa das Campás este congreso, que é o único que se realiza en España sobre performances e o comité organizador formado por Carlos Tezo, Alba Blanco e Marta Pol, coa secretaria técnica Pomba Recio, segundo recolle Eduardo Muñiz no DUVI.

O xoves 30 vai inaugurarse na Casa das Campás o Congreso e despois presentarase o libro de actas dixital da primeira edición e Reflexións críticas en torno á arte de acción. A xornada de apertura completarase ás 12.30 horas cunha serie de accións de estudantes da materia Proxectos de arte de acción do grao en Belas Artes. O resto da programación desenvólvese no CGAC.