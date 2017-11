A curta galega "Einstein-Rosen", premio Áncora de Ouro do Curtas Armadiña 2017

O actor Xúlio Abonjo na curtametraxe "Einstein-Rosen" © Einstein-Rosen Debate no Curtas Armadiña © Diego Torrado

A curtametraxe galega "Einstein-Rosen" recibiu o premio Áncora de Ouro á mellor curtametraxe no Curtas Armadiña 2017.

A curtametraxe, rodada no Barrio dás Flores da Coruña e dirixida por Olga Osorio -foi rodada cun equipo cento por cento galego-, recibiu este domingo o principal galardón do festival poiense, no que competían unha trintena de traballos nas diversas seccións, que este ano contaron por primeira vez cun xurado feminino.

"Einstein-Rosen" ambiéntase no ano 1982 e conta a historia de dous irmáns, o máis pequeno dos cales asegura atopar un buraco de verme.

A curtametraxe alzouse co premio principal do festival, no que tamén se concederon estoutros galardóns:

ÁNCORA DE PRATA - PREMIO DO PÚBLICO Como yo te amo. Dirixida por Fernando García-Ruiz

ÁNCORA MELLOR CURTAMETRAXE DE ANIMACIÓN: Contact. Dirixida por Alessandro Novelli

ÁNCORA A MELLOR CURTAMETRAXE MEDIOAMBIENTAL: El hombre de agua dulce. Dirixida por Álvaro Ron

ÁNCORA A MELLOR VIDEOCLIP EN GALEGO "Non é verán de Estrella Damm" - Ezetaerre. Dirixa por Alicia Alonso García

PREMIO CURTAS ARMADIÑA 2017 Nerea Barros.



Einstein-Rosen (Trailer)