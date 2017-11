A música regresa ao Sexto cun concerto de Carlos Zanetti

A música volveu ao Museo de Pontevedra. Fíxoo da man do compositor valenciano Carlos Zanetti, o encargado de abrir un novo ciclo do programa Música no Sexto.

O público puido gozar dun concerto no que Zanetti ofreceu temas que navegan entre o rock, o country e o folk.

Sobre o escenario do auditorio do Sexto Edificio do Museo soaron cancións, en acústico e piano, cunha gran versatilidade de temas, desde a crítica social ás dúbidas existenciais ou mesmo con tinguiduras sentimentais.

O concerto foi gratuíto e formaba parte da programación cultural do Museo.