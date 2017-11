Cheo en Afundación para gozar do humor de David Guapo

David Guapo volveu a triunfar en Pontevedra. Centos de persoas gozaron este sábado do humor do cómico catalán, que presentou no auditorio de Afundación o seu novo espectáculo, Que no nos frunjan la fiesta II.

Mesturando diálogo e música, David Guapo provocou gargalladas continuas entre os espectadores que enchían o patio de butacas do auditorio. No espectáculo, o cómico intercambiou constantes impresións co público.

Así, o público non foi un simple espectador, senón que se converteu en parte fundamental do show do humorista.

Monologuista revelación en 2011 coa súa aparición no programa televisivo El club de la comedia, David Guapo está considerado polo gran público como un dos mellores cómicos nacionais e así o demostra nos seus divertidos directos.

Desde os seus inicios no ámbito televisivo, participou en producións de primeiro nivel dentro da comedia como Buenafuente, El hormiguero, Nuevos cómicos de Paramount Comedy, Sé lo que hicisteis ou, máis recentemente, Tu cara me suena.