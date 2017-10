Pablo Moreno presenta as súas últimas cancións en Pontevedra

Pablo Moreno © Pablo Moreno

Pablo Moreno naceu en 1996 en Puertollano e desde a súa infancia está relacionado co mundo da música, iniciándose na aprendizaxe de piano.

Comezou a compoñer aos once anos e en 2015 recibiu o recoñecemento de prestixiosos concursos, sendo finalista no XX Certame Internacional de Novos Cantautores en Burgos, gañador do Certame Internacional de Novos Cantautores de Elxe e logrando o primeiro premio no concurso E.S.O. é Música organizado pola Sociedade Xeral de Autores en Castela A Mancha.

En 2016 publicou o seu primeiro EP, 'Empezar de Cero' cunha produción independente, logrando o posto número 4 na lista de vendas en Itunes. A partir de aí, comezou a presentar as súas cancións por 35 cidades españolas. Baixo o título 'Despedida', este novo cantautor trae a súa xira este venres 20 a partir das 23.00 horas a La Posada de Indiana. As entradas pódense mercar en www.ticketea.com e en www.wegow.com.

O músico xa asinou cunha discográfica para presentar un novo traballo nos próximos meses.