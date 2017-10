O Festival de curtas Armadiña contará cun xurado integramente feminino para a súa próxima edición

Xurado Festival de Curtas Armadiña 2017 © PontevedraViva

Este ano, o festival Curtas Armadiña, que se celebrará entre o 13 e o 19 de novembro no concello de Poio, conta cun xurado de luxo composto integramente por mulleres co fin, segundo os organizadores, de destacar o inmenso talento feminino co que contamos en Galicia e que aínda na actualidade precisa de máis espazos de visibilidade e recoñecemento.

Formarán parte dese xurado Keka Losada, María Salgueiro, Lucía Estévez, Silvia Fuentes, catro nomes capitais da escena audiovisual galego, e Tamara Andrés, en representación da comisión organizadora.