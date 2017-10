Concerto estilístico da BMP adicado aos grandes compositores e as oberturas

O Teatro Principal acolleu este domingo o primeiro concerto do Ciclo de Butaca 2017 da Banda de Música de Pontevedra.

Os concertos celebraranse en fins de semana alternos ata o més de xaneiro, que terán lugar os días 7 e 14. O horario habitual será o domingo ás 12:00 horas excepto o 28 de decembro que, por mor dos festivos de Nadal, o concerto terá lugar o xoves ás 21 horas. Todos eles terán como sé o Teatro Principal e contarán con entrada libre ata completar cabida.

O director da formación, Rafael Agulló, sinalou que "sendo conscientes de que o público nestes tempos aposta máis por actividades de ocio que culturais, tentamos facer un ciclo dinámico e moi dispar. O primeiro concerto vai enfocado hacia o estilístico, os grandes compositores e as oberturas, como na época Barroca". A música francesa iconoclasta, a ópera italiana, unha "viaxe" ata Bos Aires, será parte do variado programa que contará tamén cun ‘Desconcerto’ coa colaboración do actor Fran Rey, no que "os instrumentos e os solos no serán os convencionais, a xente vai empezar rindo e non vai parar".

Outras pezas importantes do programa será a cita co director convidado, Andrea Gasperin, que colabora tamén no Seminaro de Dirección de Bandas que leva a cabo a BMP e o espectáculo para nenos de Fantoches Baj que estreará en breve a versión reducida con música enlatada e na sua cita en Pontevedra o 7 de xaneiro, contará coa version extendida e música ao vivo da Banda.

O programa deste domingo estivo conformado por:

LUDWING VAN BBETHOVEN (1770 – 1827) Egmont (1810) – 8 minutos Arr. Ton van Grevenbroek

JAQUES OFFENBACH (1819 – 1880) Orphée aux enfers (1858) – 10 minutos Arr. Satoshi Yagisawa

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840 – 1893). 1812 Overture (1880) – 15 minutos Arr. Yoshihiro Kimura.

AMADEO VIVES (1871 – 1932) Maruxa (1915) – 5 minutos Arr. . T. Romo

DIMITRI SHOSTAKÓVICH (1906 – 1975) Festive Overture (1954) – 6 minutos Arr. Donald Hunsberger

LEONARD BERNSTEIN (1918 – 1990) Slava! (1977) – 4 minutos Arr. Clare Grundman