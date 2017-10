Os bolseiros do certame Novos Valores expoñen no Sexto

"As propostas aquí presentadas veñen a demostrar a importancia das bolsas de estudos para que as creadoras e creadores acaden novas visións convivindo con outras realidade artísticas" asegurou esta tarde o deputado de Cultura e Lingua, Xosé Leal, durante a inauguración da mostra que recolle a obra de María Maquieira, Basilisa Fiestras, Olmo Cuña e Diego Vites, gañadores do certame Novos Valores 2016.

A modalidade de premio e a bolsa de estudos artísticos están dotadas cada unha delas con 7.500 euros.

Na pasada edición, o xurado do Certame Novos Valores seleccionara como obras gañadoras unha pintura, 'Historiografía Tigua (sen xesta)' de Diego Vites; unha escultura, 'Lentes' de Basilisa Fiestras; un debuxo, 'El boceto ampliado' de María Maquieira; e un vídeo 'Die sonne auf der Pfaueninsel' de Olmo Cuñas.

realizou unha estadía de dous meses e medio no Ecuador para continuar co seu proxecto 'Historiografía Tigua', co que relaciona a estética do folclore galego co andino e a ancestral técnica de pintura sobre pel de ovella tensada sobre un bastidor, como pode ser nun tambor. O tempo que permaneceu no Ecuador realizou unha serie de novas pinturas en colaboración con dous artistas locais, Luis Edwin Pastuña –fillo-, e Segundo Pastuña –pai-, ambos naturais de Quilota. As obras resultantes e que se expoñen no Sexto Edifico aparecen asinadas polos tres. Trátase e obras de pequeño formato, cunha estética moi colorista e fortemente ligada a temáticas indíxenas, e que incorporan elementos da cultura galega. Como exemplo pódense citar elementos tan recoñecibles como o Sexto Edificio, a Peregrina, ou a estatua de Castelao. Vites tamén incorpora un audiovisual titulado 'Tigua' que recolle a etnografía ligada a esta cultura, así como carteis que amosan a difusión deste documental no Ecuador. Basilisa Fiestras realizou varias estadías, unha en Barcelona, onde realizou un curso de moldes en vidro, outra en Venecia para visitar a Bienal, e a última en Milán para visitar diversas escolas de arte e moda, posto que a artista investiga tanto o corpo como outros elementos que o complementan. Coa bolsa de creación artística, Basilisa desenvolveu o proxecto “Regras para un parque humano” a través do cal, expón a representación en escaiola do seu corpo fragmentado e repetido, para crear diversos xogos e formas, cos que as súas instalación limitan, invaden e modifican o espazo.