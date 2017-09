Cheo absoluto no Pazo da Cultura para gozar de The Divine Comedy

Neil Hannon é un dos compositores máis singulares e aclamados do pop británico, e como tal non deixou indiferente a ninguén no seu concerto no Pazo da Cultura.

O auditorio pontevedrés encheuse ata a bandeira para gozar da terceira cita do ciclo 'Voices', que chegaba da man da banda 'The Divine Comedy' que lidera un peculiar Hannon "encantado de volver a Galicia", segundo o mesmo encargouse de recoñecer ao comezo do show.

As súas letras cargadas de ironía, a súa proposta alternativa e melódica, unido á súa simpatía, fixeron gozar ao público durante máis de hora e media de recital.

The Divine Comedy presentou en Pontevedra o que é o seu undécimo disco de estudo, Foreverland, pero ademais repasou algúns dos éxitos da súa longa traxectoria, que se iniciou a principios dos anos 90.