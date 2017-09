Unha ruta para descubrir a figura do viño nas letras de Valle Inclán, Rosalía e Cabanillas

Rosalía de Castro Dominio público

O Centro Asociado á UNED en Pontevedra organiza xunto ao Concello de Portas e o departamento de Actividades Culturais da UNED unha ruta literaria que terá lugar os días 7 e 8 de outubro e que ten como obxectivo achegar ao participante as obras de Valle Inclán, Rosalía e Cabanillas e a relación destas co viño, unha bebida moi presente na vida e tradicións galegas.

A ruta comezará cunha recepción na aula UNED de Portas e unha ruta guiada polas sendas de Domingo Fontán a cargo dun representante da súa Fundación. Posteriormente, os asistentes asistirán a un relatorio centrado na obra de Valle Inclán impartida polo escritor e crítico literario José Antonio Ponche Far.

Tras o xantar, os inscritos visitarán a adega e viñedos de Terras de Lantaño e asistirán a un recital poético-musical a cargo de Luis del Olmo e do barítono Luís Santana.

O día 8 está dedicado a coñecer as figuras de Rosalía de Castro e Ramón Cabanillas e a presenza do viño nos seus textos literarios da man da experta María do Rocío Acha Barral. Este día, os participantes visitarán tamén unha adega da zona e gozará dun xantar e unha cata de augardentes e licores tradicionais galegos maridados con repostería típica de Portas.

Coa organización desta actividade cultural, o Centro Asociado pretende dar a coñecer a estudantes, traballadores e profesores da UNED de toda España as posibilidades turísticas e culturais do Concello de Portas, así como o seu rico patrimonio cultural, natural, etnológico e gastronómico.

Todas as persoas interesadas poderán inscribirse na actividade a través da páxina web da UNED-Pontevedra, chamando por teléfono ao 986851850 ou dirixíndose á Aula UNED de Portas. A ruta inclúe o traslado desde Pontevedra, as comidas e ceas, autocar, guía e entradas a museos e ofrece a posibilidade a todas aquelas persoas interesadas de reservar aloxamento en habitación individual ou dobre. O prazo de inscrición na actividade permanecerá aberto do 4 ao 28 de setembro.