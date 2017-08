O programa radiofónico Carne Cruda, en directo na xornada de clausura do FICBUEU

Javier Gallego 'Crudo' © Carne Cruda

Os exteriores do Centro Social do Mar de Bueu acollerán o próximo 16 de setembro a emisión do recoñecido programa radiofónico Carne Cruda, que forma parte da grella de PontevedraViva Radio.

O equipo do programa trasladarase á localidade coincidindo coa xornada de clausura do Festival Internacional de Curtametraxes FICBUEU.

O director e presentador do espazo radiofónico, Javier Galego 'Crudo', entrevistará a profesionais de recoñecido prestixio que estarán na vila para participar no festival e contará coa participación do público. Ademais está prevista a actuación de grupos musicais en directo.

Carne Cruda é un programa no que se xuntan o humor, a música, a política ou a actualidade desde un punto de vista crítico e ácido.

O espazo, tras pasar polas grellas da Cadena SER ou Radio 3, emítese a través de internet tres veces por semana a través da súa propia páxina web www.carnecruda.es e doutras canles, como eldiario.es ou PontevedraViva Radio.

En 2012 Carne Crúa foi galardoado co Premio Ondas ao mellor programa da radio española.

Será a segunda vez que estea presente no FICBUEU, tras participar na edición de 2012.