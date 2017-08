A Banda de Música de Salcedo celebra a festividade de San Bartolomeu

Concerto de San Bartolomeu, coa Banda de Música de Salcedo © PontevedraViva

Numeroso público asistía a partir das 21.00 horas deste martes 23 á Praza de José Martí de Pontevedra para escoitar un novo concerto da Banda de Música de Salcedo. Nesta ocasión, a agrupación ofrecía obras de diferentes estilos musicais.

Este concerto é unha cita anual, todos os 23 de agosto, con motivo da festividade de San Bartolomeu.

A música máis folclórica e divertida tamén tiña oco durante esta xornada. Despois do percorrido pola tarde do personaxe de O Demo polas rúas do centro histórico, as agrupacións Os Chichisos e Amigos a Cores ofreceron unha foliada na praza Curros Enríquez na que se convidaba a bailar agarrados, recuperando a tradición das festas máis típicas.