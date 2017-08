A música enche Ponte Caldelas de vitalidade no inicio das festas das Dores

Presentación do festival Son de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

A música será a principal protagonista durante estes días na Alameda de Ponte Caldelas, antes do inicio da semana grande das festas das Dores. A actividade comeza este venres 25 co concerto electrolatino Caldelas Xove. Arrinca ás 23.00 horas cun cartel que conta coa presenza do Doctor Bellido, Traffic House, Diego Mel, Gabry Domínguez, Álvaro Malvar e Kris Nouk.

O sábado 26 chega o festival folclórico a cargo dos Coribantes de Buchabade, que traen como convidados os vascos de Portugalete, Ikusgarri Euskal Dantzari Taldea e aos rioxanos de Alberite, La Antigua, a partir das 20.30 horas.

Ao día seguinte, domingo, o protagonismo será para Combo Dominicano, a partir das 22.30 horas, nun concerto moi atractivo para numeroso público.

O luns 28 celébrase o festival "Son de Ponte Caldelas" na que participan a práctica totalidade das agrupacións musicais locais, a partir das 21.00 horas. Participarán oito grupos con música tradicional, baile de sevillanas e un repertorio latino.

O martes 29, Ponte Caldelas ofrece a tradicional verbena de clausura das festas das Dores ata as 8 da mañá coas orquestras Armonía, Alkar e Samba.