Alaska volveu conseguir que Pontevedra bailara nun concerto que dedicou ás vitimas do atentado de Barcelona

Concerto de Fangoria nas Festas da Peregrina 2017 © Diego Torrado

Non era a noite máis alegre para divertirse cun concerto de música despois da conmoción provocada polo brutal atentado en Barcelona. Con todo, a organización decidía manter a cita musical na Praza de España dentro das festas da Peregrina ao entender que o terrorismo non pode impoñer as súas regras.

Desta forma, os dous integrantes de Fangoria, Alaska e Nacho Canut subiron ao escenario para ofrecer un concerto que dedicaron ás vítimas do acto terrorista na Cidade Condal. Alaska sinalaba que nunha situación tráxica como a que se acababa de vivir sempre é difícil decidir que facer pero o mellor é seguir para demostrar que ninguén nos vai cambiar. A partir de aí, o grupo ofreceu un espectáculo cheo de boas vibracións cargado de grandes éxitos da época de Alaska e Dinarama e dos temas do último traballo de Fangoria, que leva por título 'Canciones para robots románticos'.

O público volveu abarrotar o recinto e bailou ao ritmo electrónico da incombustible artista.

Esta noite, a Praza de España acollerá un espectáculo infantil ao termo da Batalla de Flores, mentres que a Praza da Ferrería acollerá un concerto dos músicos galegos Guadi Galego e Xabier Díaz, acompañado por 7 Adufeiras de Salitre. Será a partir das 22.30 horas con entrada libre.