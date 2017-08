Juan Magán e o seu electrolatino fan vibrar a praza de España

Concerto de Juan Magán na praza de España © Diego Torrado

Cheo total na praza de España no terceiro gran concerto das Festas da Peregrina 2017. Juan Magan e a súa proposta musical de electrolatino conquistaron ao público pontevedrés, que esperaba xa desde horas antes da actuación gardando sitio preto do escenario.

Quen máis esperaron foron os fans adolescentes, que xa desde primeira hora da tarde ocupaban os espazos máis próximos ao escenario, pero o público de Juan Magan incluíu a ponteveredreses de todas as idades, que vibraron durante todo o concerto e entregáronse a el xa en canto saltou ás táboas e mostrou unha bandeira de Pontevedra.

Este artista popularizado por éxitos comoHe llorado como un niño', 'Si no te quisiera', 'Falling in love', 'Mal de amores' ou 'Bailando por ahí' interpretou sobre o escenario as súas cancións máis coñecidas, que repetiron números uns nos últimos anos e reportáronlle ao longo da súa carreira máis de 1 millón de singles vendidos. máis de 300 millóns de reproducións en Youtube e tres millóns de persoas ao mes en Spotify permiten entender a tolemia que se desatou na súa parada pontevedresa da xira 2017.

A programación musical das Festas da Peregrina no escenario da praza de España continuará durante toda a semana:

Martes 15 : Festa dos 40

: Festa dos 40 Mércores 16 : Morat

: Morat Xoves 17 : Fangoria

: Fangoria Venres 18 : Pequena Gran Orquestra

: Pequena Gran Orquestra Sábado 19 : Novedades Carminha e Familia Caamagno

: Novedades Carminha e Familia Caamagno Domingo 20: Tamara