As rúas de Pontevedra son todo un espectáculo

Xigantes, de Actúa Produccións, Coruscants, de Picto Facto; Futurismo galáctivo, de Tchyminigagua; e Burlesque, de Kull D?Sac foron os espectáculos que este mércores animaron as rúas e prazas do centro histórico na segunda xornada do festival Itineranta.

Este xoves conclúen estes espectáculos de rúa coas actuacións de "Brimborions" da compañía Picto Facto; "Soños de Alicia", da compañía barcelonesa Teatre Nu; "Ulterior a viaxe", de Triritantes.

O fin de festa será esta noite na praza da Peregrina co ritmo de batukada do grupo portugués "Crash".

O público está a responder a esta cita interactuando cos espectáculos de rúa e facendo miles de fotos a un das actividades máis vistosas de todo o verán.