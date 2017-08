Personaxes do mundo da fantasía percorren o centro histórico da cidade

As rúas do centro histórico da cidade enchéronse de personaxes do mundo da fantasía coas propostas de Itineranta.

O Festival de espectáculos de rúa itinerantes ofreceu este martes as propostas máis infantís da súa programación.

Así Actúa Produccións paseou polas rúas a Lilo un cachorro xigante e moi juguetón. Alas Circo Teatro levou a un grupo de artistas con caracterizacións profesionais que desenvolveron diferentes doutrinas circenses, realizando proezas asombrosas e de gran esforzo físico. Por último o "Profesor Chispero" saco aos seus catro grandes xoguetes mecánicos a pasear, coa intención de verificar as reaccións dos seus inventos.

Este mércores hai unha nova sesión de Itineranta con propostas para un público máis adulto, con lume e percusión, que recorreran as tres rutas por distintas prazas do centro histórico como a praza do Teucro, a praza de Leña, a praza de España, a da Peregrina ou a praza Curros Enríquez.

A partir das 20.00 horas a compañía Picto Facto de Francia, sairá da praza do Teucro para seguir con "Xigantes" de Actua Productions e Tchyminigagua de Colombia. Ás 22.00 horas volverá saír Picto Facto pero con "Coruscants noite".

Finalmente pechará a ruta Kull d´sac de Valladolid con "Burlesque" na praza da Ferrería.