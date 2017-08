Cheo en Cronopios para escoitar o xornalista e escritor Jesús Cintora

O xornalista Jesus Cintora presentou en Pontevedra o seu libro "Conspiraciones" © Cristina Saiz

A librería Cronopios de Ponteveda quedou pequena este martes para acoller a todos os espectadores que acudiron á o presentación do novo libro do xornalista e escritor Jesús Cintora, Conspiraciones (Espasa, 2017).

Cintora, que estivo acompañado polo tamén xornalista Antón Losada, logrou encher o local e mesmo houbo xente que tivo que quedar na porta para seguir a presentación e posterior debate.

Os dous xornalistas debateron sobre a actualidade da política e sociedade española das que fala o libro, que, a través de entrevistas con decenas de personaxes crave, recolle os distintos puntos de vista sobre o ano que vivimos sen goberno.

Cintora desvela as mensaxes lanzadas entre uns e outros, as conversacións na sombra, os pactos e as alianzas acordados para facerse co goberno de España e que nunca saíron á luz, quedando na escuridade para a maioría dos españois.

Conspiraciones é o segundo libro de Cintora (tras o éxito de La hora de la verdad). Na actualidade presenta Las mañanas de Cuatro, o programa de actualidade en televisión matinal máis visto de España. Antes, traballou quince anos na Cadea SER, como director, presentador ou coordinador de espazos como Hoy por hoy, Hora 14 e Hora 25 Fin de Semana. Participou en faladoiros como El gran debate, El programa de Ana Rosa ou La noche en 24 horas. Colaborou con Interviú, El Mundo ou a axencia EFE. Tamén foi profesor asociado da Universidade Carlos III de Madrid.