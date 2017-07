O teclista Cory Henry ofrece soul e diversión no Festival Internacional de Jazz

Concerto de Cory Henry © Diego Torrado

Música electrónica, soul, funk e moita diversión é o que ofreceu na noite deste luns Cory Henry con The Funk Apostles na praza da Ferrería dentro da programación do 25 aniversario do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra.

Centos de persoas, con presenza de moitos mozos, seguiron o ritmo deste teclista, que tamén forma parte da agrupación Snarky Puppy. Cory Henry gañou en varias ocasións os premios Grammy e é produtor de músicos como Bruce Springsteen ou Kenny Garrett.

Este martes, 25 de xullo, o vocalista De Robert Adams, acompañado por The Half-Truths, collerá a testemuña na Ferrería para ofrecer o penúltimo concerto grande do Festival. As súas cancións recollen as reivindicacións da clase traballadora e a súa música ten selo propio, o "Nashville Soul". onde se mesturan melodías modernas e evocadoras con elementos rítmicos tradicionais.