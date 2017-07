O jazz salta á Ferrería con Santi Quintáns European Quartet

O trompetista Raynald Colom acompañado pola SPJ Group ofrecía na noite deste sábado un concerto cheo de enerxía, que provocou o entusiasmo dos centos de persoas que acudiron ata a praza do Teucro, este domingo a cita co jazz trasládase á praza da Ferrería.

O músico vigués Santi Quintáns coa colaboración do European Quartet ofrecerá un concerto a partir das 22.30 horas no que se fusionarán tradición e modernidade. O guitarrista conta cunha dilatada carreira na que destacan as súas composicións para grupos de música contemporánea, compañías de danza e formacións de jazz.

Será o terceiro gran concerto dentro da programación da 25 edición do Festival Internacional de Jazz e Blues que se celebra en Pontevedra.