Segunda e última xornada dun exitoso 15 Bolos

Por segunda xornada consecutiva a Praza do Teucro viviu un gran ambiente no peche dunha nova edición dos 15 Bolos.

Seis bandas locais subiron ao especenario instalado na praza para repasar ante o público asistente os seus temas e darse a coñecer, obxectivo final deste inicitiva, que busca promocional á nova escena musical pontevedresa.

Os grupos partipantes este mércores nos 15 Birlos foron: Onion Smile, Nasty Loopers, Australia, Black Dog, Nagai, Bohr e The Trunks.

Un dos gañadores do Fest do Local de Música, os Solfabirras, protagonizarán o último 'birlo' do verán poñendo fin ao proxecto durante as Festas da Peregrina, onde telonearán ao grupo Mago de Oz.