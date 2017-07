Lino J. Pazos publica a historia do club de remo Karepas

'Karepas-1917, Club Marítimo-1931' © PontevedraViva

Este xoves 20 de xullo, a Galería de Arte Musart acollerá a presentación do libro 'Karepas-1917, Club Marítimo-1931', de Liño J. Pazos. O acto de presentación neste espazo de cálea Ferreiros contará coa intervención do autor e da escritora Milagres Bará.

A obra recolle a historia do club de remo Karepas, fundado en 1917 por diversos pontevedreses entre os que figuraban nomes como o de Claudio Losada, Sánchez Cantón ou Alfonso R. Castelao. Tamén se realiza un repaso sobre o nacemento do Club Marítimo, que comezaba a súa traxectoria en 1931 da man de persoas como Luís Fonseca ou Antonio Ríos Mosquera. Este proxecto terminaría por converterse no alicerce do actual Club Naval de Pontevedra.

O traballo mostra un centenar de fotografías entre as que destacan as achegadas polos familiares de Karepas ou as localizadas no arquivo do fotógrafo Joaquín Pintos, que se atopaba no Marítimo. A súa filla, Pilar Pintos Poncet, conservaba recortes de prensa daquela época e fotografías das copas gañadas polos remeiros e detalles curiosos como as facturas de establecementos do comercio pontevedrés.

Tamén se poden ler os últimos artigos escritos sobre o Marítimo e o Karepas e a listaxe de socios do Juventud Atlética Sporting en 1933, que tras unirse ao Marítimo foi o xerme do actual Club Naval.