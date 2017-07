Gustaríache formar parte da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra?

Cúmprese xa unha década da creación da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, e no seu afán por seguir achegando a cultura musical a todos, en conmemoración do seu X aniversario quere crear este ano as súas orquestras novas.

Serán a Nova Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra e a Orquestra Filharmónica Infantil Cidade de Pontevedra.

Para iso publicou nas súas redes sociais as bases nas que convidan a todos os nenos, tanto de Galicia como de Portugal, de entre 6 e 18 anos que toquen calquera instrumento de corda frotada (violín, viola, violoncelo e contrabaixo) a presentarse ás probas de acceso que se celebrarán o primeiro fin de semana do mes de setembro.

O prazo de inscrición termina o 31 de xullo.