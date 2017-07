Hombres G repasa en Marín os seus grandes éxitos ante un público entregado

Devuélveme a mi chica, Sufre mamón ou Marta tiene un marcapasos son algúns dos grandes éxitos do pop español dos 80. Son temas de Hombres G e todos eles soaron no concerto que a banda liderada por David Summers ofreceu onte á noite en Marín.

A súa era unha das actuacións máis esperadas das Festas do Carme e non decepcionaron aos seus fieis seguidores. Centos de persoas, moitas delas chegadas desde municipios de toda a comarca, encheron o Parque Eguren para velos actuar e corearon gran parte dos seus temas.

Ante un público totalmente entregado, Hombres G debullou os grandes éxitos da súa carreira e interpretou tamén algunhas das súas cancións máis recentes.

As Festas do Carme teñen este luns dúas grandes citas. Ás oito e media celebrarase a tradicional procesión de San Cristovo, que sairá desde a igrexa de Santa María do Porto; e ás once, no parque Eguren, haberá unha verbena amenizada pola orquestra Gran Parada.