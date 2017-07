O Memorial Ricardo Portela alcanza a súa maioría de idade

As Festas de Verán xa están en marcha. Despois de varios eventos illados, a décimo oitava edición do Memorial Ricardo Portela volveu a servir como punto de partida de dous meses intensos, cheos de actividades na rúa. A Praza da Ferrería é o epicentro desta celebración, que busca reivindicar a música tradicional galega.

A programación deseñada pola Asociación de Gaiteiros Galegos comezou este venres coa apertura da mostra de artesáns de instrumentos tradicionais.

Como non podía ser doutra maneira, a música tivo un protagonismo especial no arranque deste memorial, cos pasarrúas de Gaiteiros das Rías Baixas, Enxebres de Cacheiras, Seitura, Gomes Moura e Berros do Castro.

O concerto de Tiruleque, ás nove da noite, puxo o broche á primeira xornada.

Para ese sábado, xunto coa mostra de artesáns, os pasarrúas estarán a cargo de AC Picuíña, Os Carunchos, Lubicáns, Cantigas e Frores e Contracochenos, de 11:30 a 17:30 horas.

O acto de homenaxe a Ricardo Portela na Ferrería, ás 21:00 horas, coas actuacións de Álvaro Novegil, Ernesto Campos e Marcos Campos; e o concerto de Carapaus, que se celebrará a continuación, completarán este memorial dedicado ao coñecido gaiteiro de Viascón.