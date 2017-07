Mulleres de conto para un Salón do Libro que se internacionaliza con México como país invitado

Tras máis dun mes de traballo interno de coordinación, o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra dá os seus primeiros pasos públicos. Fíxoo desvelando a temática da que será a súa decimonovena edición, que se celebrará do 6 ao 29 de abril de 2018: Mulleres de conto.

A concelleira de Cultura, Carmen Fouces, explicou que baixo esta temática agruparase non só ás protagonistas femininas dos contos, senón que pretende analizar "o que está acontecendo" no sector literario, onde as mulleres teñen cada vez máis presenza como autoras e tamén no ámbito da edición, a ilustración ou a comercialización.

Así, o Salón do Libro pretende "enfocar" a literatura infantil e xuvenil cunha perspectiva de xénero, apoiándose no traballo "plenamente consolidado" dun evento que é un dos máis importantes de todo o Estado a nivel literario.

Ademais, nesta edición, terá un protagonismo especial a figura de María Vitoria Moreno, recentemente recoñecida como a autora á que se dedicará as Letras Galegas 2018 e que "será o pé", segundo Fouces, para abordar a temática elixida.

Pero a de 2018 será unha edición especial coa que o Salón do Libro busca dar "un paso máis" e atreverse con novos horizontes. Tanto que, a partir de agora, cada ano haberá un país invitado e chegarán a Pontevedra autores, libros, editores ou ilustradores estranxeiros "para achegar a súa cultura literaria" e establecer alianzas estratéxicas.

Esta aposta pola internacionalización comezará con México.

A imaxe do XIX Salón do Libro tamén podería ter un carácter internacional, xa que o Concello de Pontevedra, co apoio da Deputación, decidiu convocar un concurso de ilustración, que estará "ben dotado" economicamente e ao que poderán presentarse profesionais de todo o mundo, para elixir o cartel que ilustrará esta cita cultural.

O Salón do Libro márcase, ademais, o obxectivo de incentivar a lectura entre os mozos, por iso é polo que se busque potenciar a rede de clubs de lectura dos institutos, logrando que cheguen a estar interconectados entre si. Esta estratexia complementarase cunha maior aposta polas novas tecnoloxías, con aplicacións móbiles para o ámbito literario.

Este traballo previo incluirá tamén reunións coa universidade para que alumnos de Audiovisuais ou Belas Artes, a través de diversos convenios, poden facer as súas prácticas durante as tres semanas que durará o Salón do Libro, así como colaborar na organización de diferentes accións formativas.