VÍDEO.- Maioría de idade en plena forma para o Memorial Ricardo Portela

Presentación do XVIII Memorial Ricardo Portela © Mónica Patxot

O Memorial Ricardo Portela, que homenaxea ao coñecido gaiteiro de Viascón, vivirá os próximos días 7 e 8 de xullo o seu XVIII edición aumentando a súa aposta.

"Este ano é especial porque se cumpre o 25 cabodano do seu pasamento", explicou na súa presentación a concelleira Carme da Silva.

Por iso, entre a programación deseñada pola Asociación de Gaiteiros Galegos, destacan os cinco grupos de gaitas encargados de realizar pasarrúas durante as dúas xornadas do Memorial, en lugar dos dous habituais, o que fai que "non vai haber posibilidade de estar en Pontevedra eses días pola rúa e non escoitar gaiteiros", sinalou Da Silva.

A organización aposta no programa por "a idea que tiña Ricardo de recuperar o toque pechado", explicou Alberto Pires.

As actividades iniciaranse o venres 7 de xullo cunha mostra de artesáns de instrumentos tradicionais na Ferrería de 17:00 a 21:30 horas e os pasarrúas de Gaiteiros das Rías Baixas, Enxebres de Cacheiras, Seitura, Gomes Moura e Berros do Castro a partir das 17:30 horas, ademais do concerto de Tiruleque ás 21:00 horas na Ferrería.

Pola súa banda o sábado, ademais da mostra de artesanía (de 11:30 a 14:00 e de 17:00 a 21:30 horas), os pasarrúas estarán a cargo de AC Picuíña, Os Carunchos, Lubicáns, Cantigas e Frores e Contracochenos, de 11:30 a 17:30 horas. Completan a programación un acto de homenaxe a Ricardo Portela na Ferrería ás 21:00 horas coas actuacións de Álvaro Novegil, Ernesto Campos e Marcos Campos e ás 21:30 horas, no mesmo escenario, o concerto de Carapaus.