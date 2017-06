A aula da UNED en Portas é xa unha realidade

Este martes foi aprobado por Consello de Goberno (Sede Central) da Universidade Nacional de Educación a Distancia a apertura da aula da UNED en Portas.

Na actualidade a aula de Extensión Universitaria de Portas viña realizando formación en moi diversas áreas de ensinos non regrados, como idiomas, sanidade, enoloxía, psicoloxía para as vendas, belas artes, entre outras.

A partir de mañá, coa posta en marcha da aula como tal, poderanse impartir ensinos regrados como Graos Universitarios e o Curso de Acceso á Universidade para maiores de 25 e 45 anos.

Tras a aprobación no seu día polo Pleno do Concello de Portas e posteriormente pola Xunta Reitora do Centro Asociado da UNED en Pontevedra, este martes deuse luz verde na sede Central da UNED á súa posta en marcha.