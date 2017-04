The Divine Comedy actuará o 15 de setembro no Pazo da Cultura de Pontevedra

O ciclo Voices, que recentemente trouxo á estadounidense Macy Gray a Pontevedra, incorpora un novo concerto. Os británicos The Divine Comedy actuarán no Pazo da Cultura o próximo 15 de setembro, ás 21.00 horas.

Segundo confirmou I-radia Crea, promotora deste ciclo musical, a banda liderada por Neil Hannon presentará en directo o seu último disco, Foreverland.

Tras seis anos de espera, un dos compositores máis singulares e aclamados do pop británico volve á carga co seu undécimo álbum que, "ostentosamente melódicas, líricamente audaces e suntuosamente arranxadas fálannos das relacións humanas cotiás", sinalan desde a organización.

Este músico nado en Irlanda do Norte e fillo dun bispo da igrexa irlandesa alcanzou o éxito durante o auxe do britpop nos anos 90, mesturando estilos musicais arcaicos, melodías cheas de gancho e letras audazmente enxeñosas.

As letras de Hannon defínense pola súa visión irónica sobre a vida contemporánea, ademais de por incluír referencias ao amor, o sexo ou a vinganza, todo iso na proposta de pop barroco e rock alternativo que define á banda que lidera.

A banda editou dez discos entre 1990, co seu debut con Fanfare for Comic Muse e 2010, con Bang Goes The Knighthood.

As entradas, que teñen un prezo de 20 euros, xa están á venda a través do servizo de venda de www.ataquilla.com.