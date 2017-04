Carlos Sobera, Teté Delgado, Gabino Diego, Héctor Alterio e danza, protagonistas do ciclo Summum

Javier Veiga, Marta Hazas e Carlos sobera, en '5 y acción' © Pentación Espectáculos A concelleira de Cultura Anxos Riveiro presenta Summum © Mónica Patxot

O ciclo Summum ofrece na edición de 2017 catro espectáculos no Pazo da Cultura entre os meses de abril e xuño. Este luns, a concelleira de Cultura Anxos Riveiro presentaba estas montaxes que contan con coñecidos intérpretes do panorama nacional e internacional.

O sábado 29 de abril, a partir das 21.00 horas, os espectadores poderán gozar do Día da Danza con 'O Poder do Arcabuz', un musical elaborado por Quique Peón e o grupo de música e baile tradicional 'Xacarandaina'. Este espectáculo conta con 33 bailaríns, 24 músicos e 40 integrantes do coro, que recrean a Revolución Irmandiña que se desenvolvía en Galicia durante a Baixa Idade Media. As entradas pódense adquirir xa en Ticketea ao prezo de 14 euros máis gastos de tramitación.

En maio, dúas obras teatrais ofrecerán humor no Pazo da Cultura. O domingo 7 de maio, Carlos Sobera, Marta Hazas, Javier Veiga, Marta Belenguer e Ana Raio ofrecen a comedia de enredo '5 y acción'.

O sábado 27 de maio, Gabino Diego e Teté Delgado ofrecen en 'El Intercambio' unha comedia chea de divertidos gags centrada no intercambio de parellas.

Por último, Héctor Alterio será encargado de pechar o ciclo Summum coa representación de 'El Padre', unha farsa tráxica na que se analiza a perda da realidade na etapa da vellez.

Para estes tres últimos espectáculos teatrais, as entradas xa están á venda ao prezo de 20 euros máis gastos de tramitación en Ataquilla.

A concelleira de Cultura destacou a alta participación ás sesións escénicas que se programen nos escenarios de Pontevedra e sinalou que é "o mellor público do mundo".