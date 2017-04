Dez voces unidas en verso para clausurar o festival Pontepoética

Recital de clausura do festival Pontepoética © Diego Torrado

Os dez poetas que participaron na sétima edición do festival Pontepoética reuníronse este sábado no Teatro Principal para unir as súas voces nun recital conxunto que puxo o broche de ouro a este programa cultural.

Andrés Neuman, Berta Dávila, Grażyna Wojcieszko, Antón Lopo, Mireia Calafell, Cesáreo Sánchez, Sjón, João Luís Barreto Guimarães, Ana Romaní e Bernardo Atxaga foron subindo ao escenario do teatro pontevedrés para recitar algunhas das súas obras.

Nesta clausura tamén participou a directora de Pontepoética, Yolanda Castaño, que foi a encargada de conducir a gala.

Foi despois de que, na xornada matinal, celebrárase un taller de narrativa a cargo do arxentino Andrés Neuman e, xa de tarde, un recital con João Luís Barreto Guimarães, Ana Romaní e Bernardo Atxaga.

O epílogo de Pontepoética celebrouse este domingo, tamén no Teatro Principal, cun taller de poesía impartido por Bernardo Atxaga.