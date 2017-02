Un "Superheroe" nos Domingos do Principal

Todos temos poderes ocultos. Todos gardamos algún enigma. Todos levamos dentro un superheroe.

Os Domingos do Principal acolleron unha historia inspirada no mundo da banda deseñada na que todo é acción.

Un electricista transformado no malvado, un rapaz nun superheroe, a loita por defender a luz do planeta.

Superheroe" é a proposta do grupo El perro azul, de A Rioxa, que foi merecedora do Premio FETEN 2015 á Composición de Personaxes e tamén do Premio Mellor Actor Festival Noctivagos 2015, Oropesa (Toledo).

Un espectáculo de máscaras e monicreques no que un so actor dá vida a cinco personaxes diferentes.