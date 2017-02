O amor ao cinema, cultivado desde o cole

Nenos de Educación Infantil do CEIP A Pedra de Bueu asisten a unha proxección no Centro Social do Mar © FICBUEU

Uns 130 nenos de Educación Infantil do CEIP A Pedra de Bueu asistiron á proxección de 101 Dálmatas no Centro Social do Mar. A actividad forma parte da colaboración establecida polo Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu FICBUEU con diversos centros educativos do municipio para a promoción do cinema entre os escolares.

Dentro dese proxecto, o FIC tamén colaborará coa Semana Cultural que cada ano organiza o CEIP Montemogos de Beluso e estase estudando a posibilidade de preparar algunha actividade para o alumnado de Primaria do CEIP A Pedra, xa que en ambos os dous colexios están a traballar o cinema como proxecto para este curso.

Os escolares de catro anos do CEIP A Pedra están a preparar os diálogos para dobrar a curtametraxe La canción de Fémerlin, filme mudo realizado polo director do FICBUEU, Manuel Pena, que os rapaces se encargarán de converter en cine sonoro.