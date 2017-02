'Lurna', a curtametraxe de Nani Matos, finalista nos Premios Mestre Mateo

Lectura das candidaturas aos Premios Mestre Mateo © Academia Galega do Audiovisual

Feliz, contentísimo, emocionado... así se manifesta o director Nani Matos ante a selección da súa curtametraxe 'Lurna' como finalista nos Premios Mestre Mateo 2017. Deste xeito, Pontevedra contará con representación na gala da Academia Galega do Audiovisual que se celebrará o 4 de marzo no Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña. Alí será cando se coñezan as películas gañadoras desta edición.

A curtametraxe de Nani Matos tamén foi seleccionada para participar no Beeston Film Festival en Inglaterra e obtivo un premio no Sarmat International Independent Film Festival, en Oremburgo, Rusia . Entre outros galardóns, esta película tamén logrou que a súa protagonista a intérprete senegalesa Diaryatou Daff acadara o premio á mellor actriz no sevillano Festival Internacional de Curtametraxes Pilas en Corto e no festival Farm Film Festival 2017 de Italia.