A sétima edición do festival Surfing the Lérez xa ten data: o sábado 17 de xuño

Sacade vosas axendas. Reservade o día: o sábado 17 de xuño. É a data elixida para a celebración da sétima edición do festival Surfing the Lérez, un dos principais eventos musicais que se celebran na cidade de Pontevedra.

Así o confirmaron os seus organizadores. Será, un ano máis, na Illa das Esculturas. Todo este ámbito natural converterase por un día no escenario dun festival que volverá reunir a grandes bandas e artistas rock, pop ou garage, entre outros estilos.

Por agora, non se coñece o nome de ningunha das apostas musicais deste ano.

Nas próximas semanas, a organización irá desvelando máis detalles do festival, entre elas as bandas que formarán parte do cartel.

Ademais, o Surfing the Lérez volverá contar cunha ampla programación paralela que se desenvolverá en diferentes espazos da cidade entre os días 8 e 16 de xuño.