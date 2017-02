Volve o ciclo de butaca da Banda de Música de Pontevedra

Seis recitais compoñerán este ano o Ciclo de Butaca da Banda de Música de Pontevedra (BMP), que volve a escensa con ganas de "aumentar a fluencia de público", recoñeceu na presentación do ciclo o presidente da BMP, Diego Rosal, acompañado da concelleira de Cultura, Anxos Riveiro.

"Hemos intentado seguir apostando por el público familiar y directores invitados de prestigio internacional", sinalou á súa vez o director da banda, Rafael Agulló.

Todos os recitais, salvo o incluído dentro da programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, serán de balde ata completar o aforamento do Teatro Principal. No caso do concerto de Peer Gynt coa colaboración de Viravolta Títeres, dirixido ao público infantil, o prezo da entrada será o habitual nas actividades do Salón, de 3 euros.

O Ciclo de Butaca 2017 estrearase este xoves 2 de febreiro, a partir das 21:00 horas, con "Colaxe folklórica", baixo a dirección do director titular da BMP, Rafael Agulló. Tras esta cita a segunda fixouse o 16 de febreiro co espectáculo "A grandeza dos nenos". O 9 de marzo o director invitado Paulo Martins será protagonista de "A relixión e a música", o 23 de marzo celebrarase o recital infantil do Salón do Libro e o 6 de abril o concerto "A dúas bandas", no que colaborará o Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga. Pecharán a programación o 27 de abril os exámens finais da Academia Europea de Dirección de Banda.

Será un recital menos que en 2016, debido a que "tenemos cosas preparadas para mayo", recoñeceu Agulló aludindo a un "concierto atractivo en el Pazo da Cultura" do que polo momento "no puedo decir más".