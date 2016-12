A tradicional marcha Radetzky anima a previa do Aninovo en Pontevedra

Pontevedra xa quentou motores para a celebración do Aninovo. Fíxoo ao ritmo da música que tradicionalmente se escoita no gran concerto de Viena.

Foi grazas ao gran concerto de ano novo Johann Strauss, que contou coa participación da Strauss Festival Orchestra e a Strauss Festival Dance Ensemble.

Centos de pontevedreses encheron o patio de butacas do auditorio de Afundación en Pontevedra para gozar cun programa musical inspirado na cita que cada ano celébrase na capital austriaca.

Así, o público puido gozar de pezas de vals como Napoleón, Festa das flores, O vals do emperador ou Champagne, ademais do famoso O belo Danubio azul e a Marcha Radetzky, que como marca a tradición, pechou o concerto compasada polas palmas do público.