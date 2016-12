'Galegos universais', un libro para coñecer cinco personaxes históricos vencellados a Galicia

Hércules de Ediciones realizaba este martes a presentación no Sexto Edificio do Museo do libro 'Galegos Universais', un traballo que analiza a figura de cinco personaxes decisivos para a historia que naceron ou tiveron gran relación con Galicia.

Desta forma, o coordinador do libro, Alfonso Eiré e Eduardo Esteban, coautor dunha das biografías, sinalaban que neste traballo nárranse os acontecementos relacionados con Galicia por parte de personaxes históricos como Cristóbal Colón; Prisciliano; o arzobismo Xelmírez, que conseguiu que Santiago se convertera nun centro de peregrinacións; o liberador Simón Bolivar con Galicia ou o ex presidente cubano Fidel Castro, cuxo pai nacera na localidade lucense de Láncara.

O libro contempla cinco relatos de importancia que os galegos tiveron no mundo nos últimos 2.000 anos. En palabras do coordinador da obra, de feito, sen a existencia destes cinco personaxes escollidos non se entendería o mundo de hoxe.

O investigador Victorino Pérez, Manuel A. Castiñeiras, Eduardo Esteban, Aquilino Farinas; Xurxo Martínez e Alfonso Eiré conforman a lista de autores que escriben este libro.

O deputado de Cultura, Xosé Leal, sinalou durante a presentación que a influencia de Galicia no mundo foi e segue sendo moi superior ao que tradicionalmente "se nos fixo crer".