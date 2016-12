O departamento provincial de Cultura e Lingua levou 210 actuacións aos concellos da provincia

Exposición de Banda Deseñada no Ano Castelao © Deputación de Pontevedra Exposición "Luis Davila. A retranca dun país" © Deputación de Pontevedra

O deputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal, fixo balanzo do traballo realizado polo seu departamento durante este exercicio. En actuacións directas como complemento ás programacións locais, a Deputación achegou un total de 210 actuacións entre exposicións, contacontos, musica, teatro e obradoiros infantís.

Ademais, no apartado de apoio aos concellos tamén contabiliza a liña de axudas específicas para normalización e dinamización da lingua; a liña de axudas para sinalización dos elementos patrimoniais; e a liña de axudas para rehabilitación do patrimonio histórico e artístico.

O balanzo complétase co apoio do departamento provincial de Cultura e Lingua aos concellos que optaron por participar no Culturgal conxuntamente coa Deputación por segundo ano consecutivo, e coas achegas do Servizo provincial de Publicacións ás bibliotecas e puntos de lectura municipais.

"Neste exercicio iniciamos un novo xeito de traballar, da man dos concellos, como nos corresponde, sumando esforzos para que toda a sociedade, viva onde viva, teña un acceso real á cultura de calidade e profesional" indicou Xosé Leal. Engade, ademais, que "penso que puxemos de manifesto a calidade de multitude de propostas, unhas de pequeno e outras de gran formato, con variedade de disciplinas, e priorizando as que proceden de profesionais e formacións radicadas na nosa provincia".

O Servizo de Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra habilitou neste exercicio unha convocatoria novidosa, xa que por primeira vez convocou axudas para a dinamización lingüística dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia, por un importe total de 150.000 euros, co obxecto de consolidar o uso do galego como lingua de traballo e comunicación nos concellos e nas súas relacións coa cidadanía.

Grazas a esta axuda, 36 concellos e á Entidade Local Menor de Bembrive tiveron apoio económico para os seus programas de dinamización da lingua ou para crear ou manter o departamento de Normalización Lingüística. A maioría das entidades solicitantes optaron polos programas de dinamización da lingua, un total de 30, mentres que 7 solicitaron axuda para o servizo de normalización.

Nas liñas de apoio aos concellos, o departamento de Cultura de Lingua habilitou dúas máis: dunha banda, a destinada a rehabilitación e restauración de elementos patrimoniais e, doutra, a dirixida a actualizar e mellorar a sinalización do patrimonio histórico e cultural.