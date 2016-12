O Museo Manuel Torres de Marín acolle a exposición "Eu son miña"

Inauguración da exposición "Eu son miña" © Concello de Marín Inauguración da exposición "Eu son miña" © Concello de Marín

O Museo Manuel Torres de Marín acolle a exposición colectiva sobre a muller "Eu son miña" que conta coa participación das artistas Estela Pérez, Anabel Montouto, Sara LaTouze, Nerea Mazorcas, Andrea Davila, Ana Puga e Sugnix.

Estas sete novas artistas abordan o feminismo desde diferentes puntos de vista.

A mostra recolle diferentes disciplinas artísticas, desde pintura ou fotografía, ata a escultura e técnicas mixtas.

Está promovida pola Asociación de Mulleres O Abeiro coa colaboración da Concellería de Igualdade do Concello de Marín e comisariada por Ana C. Domínguez, Sabela C. Ruibal, Gaxdaly Ameijeiras e Adela Caeiro.

A exposición poderá visitarse ata o próximo 30 de decembro.